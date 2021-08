함양군, 도시재생 지역 골목길 네이밍 공모전

시장 골목길 우리 골목 이름을 지어주세요!

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 용평리 도시재생 무장애 안심골목 조성사업의 4곳에 대한 '골목길 네이밍 공모전'을 개최한다.

20일 함양군에 따르면 '용평리 무장애 안심골목' 사업은 열악한 골목길의 보행환경을 개선하고 주민 모두의 안전을 위한 '셉테드'(CPTED·범죄예방환경설계) 테마장소로 변화시키기 위한 프로젝트다.

이번 공모 기한은 31일까지다. 함양군은 지역 특색을 살리면서 이야기와 추억을 담은 이름을 선정해 최우수상 1명(30만 원 상당), 우수상 2명(10만 원 상당) 등 3명에게 상장과 부상(함양사랑상품권)을 선물한다.

손재현 센터장은 "이번 공모전을 통해 함양, 용평리의 옛 골목길에 대한 추억을 많이 담아낼 수 있기를 기대한다"며 "주민참여 속에 사람중심의 도시재생 사업이 되도록 노력하겠다"고 전했다.

