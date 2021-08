중국, 경기둔화 우려 속 사실상 기준금리 LPR 16개월째 동결 (종합)

[아시아경제 김수환 기자] 연말로 갈수록 경기 둔화 속도가 빨라질 것이라는 우려가 제기되는 가운데 중국이 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 16개월 연속 동결했다.

20일 중국 중앙은행인은 인민은행은 1년·5년 만기 LPR를 각각 전월과 같은 3.85%, 4.65%로 고시했다. LPR는 코로나19가 절정에 달했던 작년 4월 0.20% 포인트(1년만기 기준) 인하한 뒤 16개월째 같은 수준을 유지하고 있다.

중국의 전 금융기관이 기업·가계대출의 기준으로 삼는 인민은행 고시 LPR은 사실상의 기준금리 성격을 띤다. LPR는 중국 내 18개 시중은행이 보고한 최우량 고객 대출 금리의 평균치로, 1년물 중기유동성지원창구(MLF)에 은행 조달비용, 위험 프리미엄 등을 가산해 산출한다.

중국 정부는 코로나19 부양책에서 벗어나 부채 감축 등 자국 경제의 장기적 위험 요인을 걷어내기 위한 경제 정책을 펴왔다.

하지만 최근 원자재 가격 급등, 허난성 등지의 폭우 피해, 코로나19의 전국적 재확산 등의 여파로 하반기 경기 둔화 속도가 예상보다 더욱 빨라질 것이라는 우려도 커지고 있다.

제조업 PMI(구매관리자지수)가 7월 50.4를 기록해 코로나19 유행의 충격이 가해진 작년 2월 이후 가장 낮게 나타난 것을 비롯해 산업생산, 소매판매 등 최근 발표된 핵심 경제지표도 모두 시장 기대에 미치지 못했다.

인민은행은 지난 9일 발표한 2분기 통화정책 보고서에서 자국 통화 정책이 코로나19 대유행 이전 수준으로 복귀했다고 평가하면서 향후 중국 안팎의 경제 여건에 따라 통화정책 강도를 섬세하게 조절하겠다는 방향을 제시한 바 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr