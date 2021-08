◆구독전쟁= 최근 활발하게 벌어지고 있는 비플랫폼 기업들의 탈플랫폼 전략을 정리했다. 이들이 플랫폼과 경쟁하기 위해 선택한 ‘구독전략’도 소개한다. 아울러 '구독전쟁'에서 나이키·디즈니·뉴욕타임스 등이 택하고 있는 변화의 방향성과 공통점도 정리했다. "구독 비즈니스는 이제부터 시작"이라고 저자는 말한다.(이승훈 지음/한스미디어)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr