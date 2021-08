홈앤쇼핑, '추석엔 홈&명가' 사전예약 기획전 진행

사전예약관 상품 구매시 10% 할인 혜택

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 다가오는 추석을 맞아 모바일 사전예약 기획전 '추석엔 홈&명가'를 진행한다고 20일 밝혔다.

홈앤쇼핑 모바일 앱에서 진행되는 이번 기획전에서는 오는 29일까지 사전예약관 상품 구매 시 10% 할인 쿠폰을 적용해 추석 명절상품을 판매한다. 최대 1만원의 할인과 함께 홈앤쇼핑의 대표 모바일 할인 프로모션인 '10&10(10%할인 및 10%적립)' 혜택도 동일하게 적용돼 실속 있게 추석 선물을 준비할 수 있다.

구매상품의 출고일 지정도 가능하다. 상품 옵션 중 '출고일'을 선택하면 지정 출고일 기준 2~3일이면 상품을 받아볼 수 있다. 지정 출고일은 9월 12일까지 원하는 날짜로 지정하면 된다. 출고일 지정이 없을 경우 당일 배송이 시작된다.

홈앤쇼핑 관계자는 "코로나19로 모두가 어려운 상황에서 좀 더 편리하고 실속 있게 명절을 준비할 수 있도록 이번 기획전을 준비했다"며 "이번 기획전 외에도 다양한 추석 관련 프로모션을 준비하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr