아마존, 오프라인으로 확장…백화점형 대형매장 연다

의류 등 자체 상품 외

고급 브랜드 입점도 유력

기존 백화점 업계 촉각



[아시아경제 권재희 기자] 온라인 유통 공룡 아마존이 오프라인으로 사업영역을 확장한다. 백화점형 아마존 매장의 등장으로 지난해 코로나19 여파로 타격을 입은 기존 백화점업계가 잔뜩 긴장하는 모양새다.

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이 사안에 정통한 관계자를 인용해 아마존이 백화점과 같은 대형 오프라인 매장을 미국에서 열 계획이라고 보도했다. 아마존의 첫 백화점형 매장은 캘리포니아주와 오하이오가 될 것으로 보인다. 의류, 가전제품을 비롯해 다양한 품목이 판매될 예정이며, 아마존의 자체 브랜드 상품은 물론 고급 브랜드들의 입점도 유력하다. 매장 규모는 3만 평방피트(약 2787㎡)로 다른 오프라인 소매점보다는 크고, 블루밍데일즈, 노드스트롬 등 다른 백화점들 보다는 작을 것으로 보인다고 WSJ은 전했다.

아마존의 백화점 진출은 온라인으로 시작한 아마존이 오프라인 시장 영향력을 확대해 나가려는 행보로 풀이된다. 1994년 온라인 서점으로 창업한 아마존은 최근 오프라인 서점과 식료품점, 편의점을 잇따라 열어 기존 유통업계를 긴장시키고 있다. 아마존은 2017년 식료품 체인 홀푸드마켓을 인수하기도 했다. 아마존은 2년여 전 미국의 의류 브랜드들과 접촉해 대규모 오프라인 매장 설립에 관한 논의를 시작한 것으로 전해진다.

아마존 측은 오프라인 영역으로의 확장이 의류와 첨단기술 제품 판매에 특히 도움이 될 것으로 보고 있다. 또한 온라인 상품의 쇼케이스로 활용할 수 있는데다, 고객 데이터를 수집해 새로운 쇼핑경험을 제공하는 등 혁신을 가져올 것이라고 WSJ은 전망했다.

다만 아마존이 백화점형 매장을 열겠다는 계획은 최종 확정된 것이 아니며 변경될 가능성도 있다고 소식통들은 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr