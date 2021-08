LG유플, 5년 이상 장기고객 이벤트…흑삼·유산균 등

다음달 17일까지 등급별 선착순 지급

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 다음달 17일까지 장기고객을 대상 사은 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

LG유플러스는 매년 6월 30일 기준 5년 이상 U+모바일 장기가입 고객을 대상으로 감사의 마음을 전하는 ‘U+멤버십 장기고객 감사 프로그램’을 시행하고 있다.

올해는 U+모바일 이용기간과 결합 여부를 기준으로, 최우수, 우수, 일반 등급 등 이번 사은행사 대상 고객을 선정했다. U+멤버스 애플리케이션(앱)에서 장기고객 등급 여부를 확인 후 선물과 할인 쿠폰을 신청하면 3일 내 U+멤버스 앱으로 쿠폰이 발급된다.

먼저 최우수 고객에는 흑삼 세트, 유산균 제품 세트, 스팸선물세트 등 추석 선물세트 3종 중 1종 선택 가능한 쿠폰을 선착순 10만명까지 지급한다. 우수 고객에게는 던킨도너츠 쿠폰을 선착순 50만명까지 제공한다.

일반 등급 이상 모든 고객에게는 제휴사 할인쿠폰을 증정한다. 롯데온(ON), 더반찬, CJ더마켓 등 온라인 쇼핑 할인쿠폰과 카셰어링 업체 ‘쏘카’ 1만원 대여료 쿠폰 등 4종을 제공한다.

이상헌 LG유플러스 Consumer사업혁신그룹장 상무는 “오랜 기간 동안 LG유플러스를 이용해주신 고객의 신뢰와 사랑에 감사하는 마음으로 선물을 준비했다”며, “앞으로도 장기고객에 보답할 수 있는 프로그램을 지속적으로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

한편, LG유플러스는 다음달 31일까지 ‘필굿’ 이벤트도 진행한다. 8월에는 ‘유플러스, 어디까지 써봤니? 시즌3’로 U+고객센터 앱 체험 이벤트를 진행한다. LG유플러스 공식 홈페이지 이벤트 페이지에서 이벤트 기간 내 응모하면 추첨을 통해 선물도 제공한다.

