'인싸'들의 강원도 체험·도전‥ 인플루언서 어워즈 '챌린지 데이' 개막

강원도 주제로 참여형 크리에이티브 챌린지‥ 9월 중 출품

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 "'제1회 강원 인플루언서 어워즈(1st Gangwon Influencer Awards, 이하 GIA)' 시작을 알리는 '미션 챌린지 데이'가 오는 9월 본선을 향해 첫 발을 내디뎠다"고 20일 밝혔다.

'GIA'는 전국 인플루언서들이 '강원도'를 주제로 한 키워드를 기반으로 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 각종 SNS 미디어 플랫폼을 활용한 콘텐츠 창작 활동을 통해 강원도를 홍보하는 참여형 크리에이티브 챌린지다.

이를 위해 도는 지난 7월 15일부터 8월 10일까지 26일간, 챌린지 부문 참가자를 모집하고 48명의 1차 합격자를 선정했다.

1차 합격자는 대표 운영 계정 팔로우 수가 1000명 이상으로 러시아와 우즈벡 출신 방송인 일리야와 딜도라, 前 걸그룹(구구단) 멤버 소이, 미미, 할담비로 유명한 지병수 등이 1차 심사를 통과해 본선에 출전한다.

심사위원장에는 강원도 제1호 인플루언서인 산적 TV의 밥굽남이 맡았으며, 김바다 예원예술대 교수, 영화감독 이상훈, 알쓸신잡 방송작가 최유림, 여행 사진작가 정용권 등이 심사한다.

이번 챌린지 데이에서 추첨으로 배정되는 키워드를 중심으로 인플루언서 별로 콘텐츠를 제작, 9월 중 참가자 본인 계정으로 출품하며, 시상식(어워즈 본식)은 9월 29일에 강원Live 스튜디오에서 연다.

챌린지를 통해 선정된 수상자에는 트로피와 함께, 소정의 상금을 주고, 강원도 명예 홍보대사 및 GTI 박람회 홍보모델로 위촉할 예정이다.

최기철 도 중국통상과장는 "인플루언서 어워즈를 통해 강원도와 소통할 글로벌 영향력을 지닌 인플루언서와 MZ세대가 참여해 전국 인사이더 대축제의 장을 만들고 공감과 소통을 이끌어 낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.

