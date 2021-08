하태경, 최재형에 "역선택 방지 조항은 대통령 선거 포기하자는 것"

[아시아경제 김서현 기자] 하태경 국민의힘 대선경선 후보가 대선 경선 여론조사에 '역선택 방지' 조항을 넣자는 최재형 전 감사원장 측의 주장에 "지금 당 대표 경선하냐"며 비판했다.

하 후보는 19일 자신의 페이스북에서 "당에서 경선 룰을 정하면 따르겠다던 최재형이 이해관계에 따라 뒤늦게 말을 바꾼다"며 이같이 밝혔다.

최 전 원장은 앞서 여당 지지층이 여론조사를 통해 당내 경선에 참여해 자신들에 유리한 후보를 뽑는 역선택을 우려하며 '역선택 방지 조항'의 필요성을 강구한 바 있다.

하 후보는 "국민의힘 대통령 후보는 국민여론조사 50%, 당원·대의원 투표 50%로 선출하게 돼 있다"며 "당원이 아닌 국민에게 경선을 개방해서 중도확장성을 확보하자는 취지"라고 지적했다. 이어 "난데없이 국민여론조사에서 역선택 방지조항을 넣어야 한다는 것은 해괴한 주장"이라고 강조했다.

이어 "지금 당 대표 경선하나. 최재형 후보가 가장 먼저 손 들고 나서 경선 룰에 이의제기를 하는 모습이 당황스럽다"며 "정치 입문한 지 얼마나 됐다고 벌써부터 말바꾸기를 하는가"라고 비판했다.

그는 "대통령선거 본선 투표엔 역선택 방지조항이 없다. 전체 국민의 선택을 받아야 한다"며 "대선후보 선출 국민여론조사를 우리 당 지지자들만 모아서 하자는 것은 대통령 선거를 포기하자는 주장과 다를 바 없는 어리석은 주장"이라고 꼬집었다.

이어 하 후보는 글의 말미에 "이미 경선준비위원회가 국민여론조사에 역선택 방지조항을 넣지 않기로 두 차례나 의결을 한 상태"라며 "이미 의결된 안을 뒷방 정치로 흔들어서 또다시 당을 분란의 소용돌이로 몰아가는 불상사가 벌어지지 않기를 바란다"고 덧붙였다.

