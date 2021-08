중학교 양궁부 선배가 후배 활로 쏴… 母 "교내 괴롭힘" 주장

[아시아경제 나예은 기자] 경북 예천의 한 중학교에서 양궁부 선배가 후배를 활로 쏴 상처를 입힌 사건이 발생했다.

19일 경북교육청 등에 따르면 지난 4일 오전 10시쯤 예천의 한 중학교에서 양궁부 3학년 A군이 1학년 B군을 겨냥해 3m 정도의 거리에서 활시위를 당겨 B군의 옷을 뚫고 등에 상처를 냈다.

B군은 일주일 넘게 병원 치료를 받았고 현재 심한 정신적인 고통에 시달리고 있는 것으로 알려졌다.

B군의 어머니는 KBS를 통해 "솔직히 무섭다는 말밖에 나오지 않는다"며 "같은 초등학교를 나온 A군이 수년 전부터 머리를 때리고 따돌리는 등 괴롭혀왔다"고 주장했다.

그러나 학교 측은 B군의 부모에게 "올림픽으로 양궁이 축제 분위기인데 이번 사건으로 가라앉을 수 있다"라는 취지의 말과 함께 회유한 정황도 드러난 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 수사 중이다.

한편 경북교육청은 오는 27일 학교폭력심의위원회를 열어 가해 학생의 처벌 수위를 결정할 계획이다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr