[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 정용화 5·18기록관장이 무면허 음주운전 적발로 사직서를 제출했다.

광주광역시는 정 5·18기록관장이 사직서를 제출해 관련 법령에 따라 사직 처리를 진행하고 있다고 19일 밝혔다.

정 관장은 지난 13일 오후 4시30분께 자신의 차량을 5·18기록관 주차장에 주차하다가 차량을 파손했다.

피해 차량 운전자의 신고로 출동한 경찰에 의해 음주운전 사실이 적발됐다.

당시 휴가 중이었던 정 관장은 지인들과 식사를 하면서 반주로 술을 곁들인 것으로 알려졌으며 운전면허는 취소 상태였던 것으로 확인됐다.

정 관장은 지난 2019년 11월 광주시 4급 개방형 직위인 5·18 기록관장에 임용돼 임기를 3개월가량 남겨두고 있다.

