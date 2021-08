한국GM, 노사 2번째 임금협상 잠정합의안 도출…찬반투표 예정

[아시아경제 이동우 기자] 한국지엠(GM) 노사가 19일 올해 임금협상의 2번째 잠정 합의안을 마련했다.

전국금속노동조합 한국GM지부에 따르면 이날 한국GM 노사는 교섭을 벌여 임금협상 잠정합의안을 도출했다.

잠정합의안에는 한국GM 사측이 직원들에게 1인당 30만원 상당의 자사 브랜드 차량 정비쿠폰을 지급한다는 내용이 추가됐다. 또 직원 1인당 20만원의 재래시장 상품권을 주기로 했다.

월 기본급 3만원 인상과 일시금 450만원 지급 등 첫 번째 잠정합의안에 들어있던 내용도 유지됐다.

다만 조합원들에게 일시금을 지급하는 시기를 앞당겨 450만원 중 400만원을 임금협상 타결 즉시, 나머지 50만원은 올해 말 주기로 했다.

한국GM 노조는 2번째 잠정합의안에 대한 조합원들의 찬반 의견을 묻는 투표를 조만간 진행할 예정이다. 찬반 투표에서 투표인 과반수가 협상안에 찬성하면 임금 협상은 최종 타결된다.

앞서 한국GM 노사는 지난달 22일 올해 임금협상 잠정합의안을 마련해 조합원 찬반투표를 진행했지만, 과반수인 51.15%가 반대표를 던져 합의안은 부결된 바 있다.

