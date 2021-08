[아시아경제 이정윤 기자] 서울 송파구 가락수산시장에서 흉기를 휘둘러 시장 관리인을 다치게 한 상인이 경찰에 붙잡혔다.

서울 송파경찰서는 특수상해 혐의로 A씨를 체포했다고 19일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 7시 30분께 가락수산시장에서 술에 취해 흉기를 휘둘러 시장 관리인을 다치게 한 혐의를 받는다. 피해자는 손 등에 상처를 입고 병원으로 옮겨졌지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 자세한 범행 경위를 조사하고 있다.

