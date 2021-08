[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교는 입시생을 위한 '학과 홍보 동영상' 8편을 공개했다고 19일 밝혔다.

영상은 ▲정치외교학과 ▲스포츠산업학과 ▲신문방송학과 ▲태권도학과 ▲스마트이동체융합시스템공학부 ▲컴퓨터통계학과 ▲시각디자인학과 ▲법학과 홍보 동영상으로 총 8편이다.

공개된 영상은 2021년 학과 홍보 동영상 공모전 수상작으로 재학생과 교수가 함께 홍보 동영상을 제작해 화제를 모았다.

영상에는 학과 소개를 비롯해 진로 정보, 취업 사례, 학과 자랑거리 등을 다뤘다. 실제 재학생의 눈높이에서 다양한 주제를 다뤄 실제 입학을 희망하는 학생들에게 필요한 정보를 제공할 수 있을 것으로 보여 기대를 모으고 있다.

한편 8편의 학과동영상 수상작은 조선대학교 홈페이지 학과홍보동영상 또는 조선대학교 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr