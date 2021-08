고흥군, 우리 쌀 이용한 가공 기술교육 호응

퓨전 떡케이크반, 쌀 베이킹 반 2과정 운영

[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 지난달부터 8월까지 10회에 걸쳐 농업기술센터 농산물종합가공연구관에서 학교급식 관계관계자, 외식분야 전공자, 쌀 소비 지역리더 20명을 대상으로 퓨전 떡케이크반과 쌀 베이킹반 2과정을 운영했다고 19일 밝혔다.

이번 교육은 우리 쌀 소비촉진을 주도적으로 이끌어 갈 지역 급식관계자 및 쌀 소비 관련 지역리더를 양성하여 쌀에 대한 올바른 인식과 지속적인 쌀 소비 기반을 조성하고 쌀 가공에 대한 다양한 정보를 제공했다.

군 농업기술센터에서는 상반기에 관내 치유농업과 연계해 농업인을 위한 약선 음식반을 운영했고, 식품가공분야 활성화를 연계한 발효 식초반 교육을 실시했다.

하반기에는 영농정착한 다문화가정을 대상으로 한식 활용 조리 교육반과 식품가공 분야 전통주 제조반 교육생을 모집해 운영할 계획이다.

군 관계자는 “농산물종합가공연구관에서 매년 지역 농산물을 이용한 가공 교육 운영으로 지역농산물 소비 촉진 및 가공 산업 활성화에 기여할 것”이라고 말했다.

