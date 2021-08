대우조선해양, 한진중공업과 손잡고 한국형 경항공모함 수주 나서

한국형 경항공모함 사업 설계·건조 상호 협력 합의서 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,550 전일대비 1,850 등락률 -6.51% 거래량 779,583 전일가 28,400 2021.08.19 14:47 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, 상반기 1.2조 적자…철강재 인상·발주처 송사 대비 충당금 영향국내 조선 수주 3개월 연속 1위!! 조선 관련株 TOP5 종목은?대우조선해양, 2278억원 규모 LNG운반선 수주 close 이 한진중공업과 손잡고 한국형 경항공모함(CVX) 사업 수주에 본격적으로 나선다.

은 한진중공업과 한국형 경항공모함 사업 설계 및 건조를 위한 상호 협력 합의서를 체결했다고 19일 밝혔다.

내년에 진행될 것으로 예상되는 한국형 경항공모함 기본설계 사업을 수주하기 위해 양사는 각사의 장점과 역량을 집중해 상호 협력하기로 합의했다. 양사의 역량과 자원들이 합쳐질 경우 시너지 효과가 기대되며, 양사의 상생은 물론 경남지역 경기 활성화까지 기대되는 상황이다.

은 이미 지난 2015~16년 대한민국 해군과 함께 항공모함에 대한 건조가능성 검토를 수행한 바 있고, 올해 초 해군에서 3만t급 경항공모함 도입 방침을 밝힌 이후 자체적으로 개념설계를 진행해 오고 있다. 또 지난 6월 부산에서 개최된 MADEX 2021 방산 전시회 기간에는 이탈리아 핀칸티에리 조선소와 경항공모함 기술지원 연구용역 계약을 체결하며 자체 설계의 완성도를 높이고 있다.

한진중공업은 지난 2007년과 올해 6월 1만4500t급 강습상륙함인 독도함과 마라도함을 성공적으로 건조해 해군에 인도하는 등 대형 상륙함 분야에서 국내 유일의 설계·건조 조선소로 알려져 있다.

한편 대우조선해양은 지난 13일 독자 설계한 장보고-III 1차 사업 1번함인 3000t급 도산안창호함의 모든 시험평가를 성공적으로 통과한 후 대한민국 해군에 인도함과 동시에 2차 사업 1번함의 강재절단식을 갖고 본격적인 생산에 들어가는 등 대한민국 해양 수호에 앞장서며 국내 최고 방산 조선소의 면모를 유감없이 과시하고 있다.

