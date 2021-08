문승욱 "희소금속 비축제도 강화방안 담은 '종합계획' 연말까지 수립할 것"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관은 19일 "평균 비축일수 확대와 비축기능 일원화 등 희소금속 비축제도 강화방안을 구체화한 '금속비축종합계획'을 올해 말까지 수립할 예정"이라고 밝혔다.

이날 문 장관은 희소금속 생산기업인 성일하이텍과 군산비축기지를 방문해 '현장 간담회'를 주재하며 이 같이 말했다.

문 장관은 "전기차 등 신산업 성장과 전 세계적 탄소중립 추진에 따라 희소금속 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망되면서 각 국의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다"며 "지난 5일 희소금속의 안정적 공급망 구축을 위해 '희소금속 산업발전 대책 2.0'을 발표한데 이어 하반기 중 '민관 희소금속 산업발전 협의회'를 구성해 희소금속 공급망 안정화 및 기업지원 방안 등을 논의하겠다"고 말했다.

한편 이날 간담회에는 이강명 성일하이텍 대표와 오영복 한내포티 대표, 이강인 영풍 대표, 문석진 ASM코리아 대표 등과 황규연 한국광물자원공사 사장, 이낙규 한국생산기술연구원 원장, 김광은 한국지질연구원 원장직무대행 등이 참석했다.

