경원선 전철, 동두천~연천 구간 77% 공정률‥내년 말 개통

전철 개통 후 연천~용산 약 1시간 40분 소요

동두천~연천 총 20.9km 복선 전제 단선 추진

[아시아경제 라영철 기자] 내년 12월 개통을 목표로 추진 중인 경원선 동두천~연천 구간 복선전철 사업이 공정률 77%를 보이며 속도를 내고 있다.

20일 연천군에 따르면, 동두천∼연천 복선전철 건설은 서울과 경기북부를 연결하는 철도망 구축 사업이다.

동두천~연천 구간 20.9㎞는 이용자 수요 등을 감안해 복선을 전제한 단선으로 건설하며 총사업비는 5299억 원이다.

경원선 전철은 차량 10량 1 편성, 최고속도 200㎞/h 설계 제원으로 용산∼연천 구간을 일일 왕복 88회 운행한다.

경원선 전철을 완공하면 현재 소요산까지 운행하는 수도권 전철은 연천까지 이어지고, 2023년부터는 연천에서 용산까지 약 1시간 40분이면 갈 수 있다.

군은 향후 연천∼철원 전철 연장사업 추진과 백마고지~월정리 복원사업을 통해 북한 금강산 노선과 원산을 거쳐 시베리아 횡단철도(TSR) 등 대륙철도망으로 연결되는 '철의 실크로드 시대'를 여는 새로운 시작도 기대하고 있다.

군은 지역주민 건의로 반영된 전곡 교량화 등 위·수탁 사업을 국가철도공단과 협약하고 군비 611억 원을 부담하기로 했다.

이에 국가철도공단은 전곡읍 구간 820m 교량화 사업과 온골 지하차도 평면화 개선 사업을 추진, 연천 도심 지역 단절 부작용을 개선할 계획이다. 또한 전곡 교량화 구간 하부 공원화 사업도 진행해 지역 주민 편의시설도 제공한다.

경원선 복선전철은 건설 후 종합시험운행을 거쳐 한국철도공사가 국토교통부로부터 운행계획을 승인받아 개통할 예정이다.

김광철 연천군수는 "국토 균형발전을 통한 지역발전 도모라는 사업 취지에 맞게 내년 말 개통 목표로 신속한 건설사업이 추진되고 있다

경원선의 역사적 배경을 살려 용산∼연천 간 수도권 전동차가 운행하도록 국토교통부와 한국철도공사가 역할을 다해주길 기대한다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr