강진군, 관광기념품 공모전 수상작 발표

13개 작품 선정, 총상금 1300만원





[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 강진군문화관광재단(대표이사 김바다)은 지난 13일 2021 강진군 관광기념품 공모전 심사 결과로 13개 수상작을 발표했다.

19일 강진군에 따르면 이번 공모전은 청자와 농·특산품 외에 강진군을 대표하는 우수한 관광기념품을 발굴하고 육성을 목적으로 개최했으며, 전 국민을 대상으로 지난 6월 21일부터 7월 30일까지 접수받았다.

이번 공모는 출품된 민·공예품, 공산품, 가공·기능식품, 융·복합상품 등 총 37점을 대상으로 상품성, 상징성, 디자인, 품질 등을 엄격하게 심사해 금상, 은상, 동상 각 1개, 입선 10개로 총 13개 작품을 선정했다.

대표 수상작은 금상 ‘꽃을 품은 강진 스티커, 강진군 여행 기념 키링’(김*영), 은상 ‘강∼찐 한정식 푸드 티셔츠, 예쁘담 티셔츠’(이*석), 동상 ‘강진 역사의 숨결 세트’(김*윤)이 선정됐으며 부상으로 금상 500만원, 은상 300만원, 동상 200만원 등 총 1300만 원의 상금이 지급된다.

김바다 대표이사는 “이번 공모전을 통해 발굴·육성된 관광기념품이 강진 관광의 효과적 홍보와 더불어 브랜드 가치 및 관광객 만족도 제고에도 큰 역할을 할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 강진군을 홍보할 수 있는 다양한 특별한 공모전을 기획해 나가겠다”고 말했다.

재단은 추후 수상자와 입점 계약을 체결해 강진군 관광기념품점에서 판매하고 네이버 ‘스마트스토어’를 통한 온라인 판매를 지원할 계획이다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr