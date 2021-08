앱 다운받듯 채널 추가…KT스카이라이프 '개방형 TV' 시작

안드로이드 오픈 셋톱박스 서비스

여의도순복음교회와 업무 협약

[아시아경제 차민영 기자] KT 스카이라이프가 고객이 원하는 TV용 애플리케이션(앱) 콘텐츠를 셋톱박스에 설치할 수 있는 '개방형 TV 방송' 서비스를 시작한다.

KT 스카이라이프는 19일 여의도순복음교회와 '개방형 TV 방송' 제공에 대한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

개방형 TV 방송은 스마트폰의 앱스토어 개념을 TV에 그대로 적용한 개념이다. 고객은 원하는 TV용 앱 콘텐츠를 셋톱박스에 설치하고 스카이라이프의 개방형 TV 방송 전용 채널 중 원하는 번호를 설정할 수 있다.

여의도순복음교회는 기존에 보유한 교회 인터넷 방송과 모바일 콘텐츠를 스카이라이프 방송 환경에 맞춰 개발한다. 스카이라이프는 해당 콘텐츠를 안드로이드 셋톱박스에서 방송채널로 구현해 TV를 통한 비대면 종교 활동을 무상으로 지원한다.

스카이라이프는 여의도순복음교회를 시작으로 향후 다양한 기관, 단체 등과 손잡고 서비스를 확대해나갈 계획이다. 종교방송 뿐만 아니라 개인, 기업, 특수방송, 중소상공인의 새 판매채널인 라이브 커머스 방송 등까지 넓힌다.

김철수 스카이라이프 사장은 "코로나19 확산이라는 시대적 상황과 고객의 라이프스타일 변화에 발맞춰 고객의 기대와 만족을 뛰어넘는 가치를 제공하기 위해 개방형 TV 방송 서비스를 개발했다"며 "콘텐츠 개발자와 시청자와의 정보공유 및 소통을 지원할 뿐만 아니라 다양한 분야의 콘텐츠를 TV속에서 손쉽게 접근할 수 있는 미디어 컨버전스를 통해 선순환 유통 구조를 만들어낼 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr