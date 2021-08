[아시아경제 공병선 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 650 등락률 -3.03% 거래량 1,140,264 전일가 21,450 2021.08.19 10:52 장중(20분지연) 관련기사 LGD, '형만한 아우' 중소형 OLED 키운다…3.3조원 시설투자 단행(종합)LG디스플레이, 중소형 OLED 시설투자에 3.3조원 투입(상보)LG디스플레이, 3조3000억원 규모 OLED신규 시설 투자 close 는 오는 20일 해외 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 19일 공시했다.

설명회는 컨퍼런스 콜 방식으로 진행되며 회사 실적, 주요 경영현황 및 전략 등을 다룰 예정이다.

