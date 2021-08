롯데건설 2분기 매출 1조5197억원…전년 대비 15.2%↑

롯데건설은 올해 2분기 매출이 1조5197억원으로 전년 동기 대비 15.2%, 영업이익은 1394억원으로 같은 기간 대비 34.6% 상승했다고 19일 밝혔다.

상반기 기준으로는 매출 2조 7438억 원으로 전년 동기 대비 9.5% 상승했고, 영업이익은 2456억 원으로 전년 동기 대비 26.7% 올랐다. 실차입금은 전년 동기 대비 6000억원이 감소해 재무구조 안정성을 키웠다.

롯데건설 관계자는 "이번 실적 상승은 화성 동탄 복합개발사업 등 대형 준공 예정 사업장과 주택, 건축, 토목 사업장의 착공 등이 안정적 매출 증가로 이어진 결과"라고 말했다.

롯데건설은 상반기 수주 금액도 5조 9155억 원으로 전년 상반기 대비 18.5% 증가했다. 해외에서 파키스탄 '로어 스팟 가(Lower Spat Gah) ' 수력발전사업과 베트남 호치민 넌득빌라, 국내에서 이수~과천 복합터널 민간투자사업, 광양 바이오매스 발전소, 대전 도안 신도시 2-9지구 개발사업 등 국내외 대형 사업장을 수주해 전년 상반기 대비 증가하는 성과를 보였다.

마곡 마이스 복합개발사업, 인천 검단신도시 101 역세권 개발사업에 이어 최근 하남 H2 프로젝트까지 수주하며 대형 복합개발사업에서도 강세를 보이고 있다.

도시정비 수주 금액은 목동우성 2차 리모델링 사업, 창원 양덕4구역 재개발사업 등을 통해 현재 약 1조 원을 돌파했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr