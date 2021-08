김근식 "황교익, 비판조차 아깝다…무시가 답, 무관심이 약"

[아시아경제 김소영 기자] 김근식 경남대 교수가 황교익씨의 경기관광공사 사장 내정을 둘러싼 공방이 이어지는 것에 대해 "무시가 답, 무관심이 약"이라며 "최소한의 상식, 품격도 없는 이에게 비판조차 아깝다"고 언급했다.

김 교수는 18일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "거칠고 무례하고 품격 없는 황씨의 독설에 일일이 대응하는 것 자체가 그를 키워주는 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "이 전 대표측이나 송영길 더불어민주당 대표 측이 반응할수록 깜도 아닌 황씨를 키워줄 뿐"이라며 "반박할수록 손해"라고 강조했다.

이어 "이재명 경기도지사가 (황씨를) 사장에 임명하도록 내버려두라"며 "자업자득이 될 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "자신을 비판한 국민들을 '레밍'으로 (비유해) 비난했던 김학철 전 충북도의원도 그의 어이없는 독설이 언론에 계속 알려지며 깜도 안 되는 사람이 집중조명을 받았다"며 "이성을 상실한 듯한 막말과 천지분간 없이 마구 쏘아대는 그의 독설을 일일이 보도하는 것 자체가 깜도 안 되는 그를 키워주는 것"이라고 말했다.

앞서 18일 김 교수는 "예상했던 대로 황교익씨는 이재명 지사의 '차도살인지계'에 충실히 따르고 있다"며 "황교익씨가 이낙연 후보 공격에 선봉을 맡고 있다"고 주장했다.

그러면서 "(이재명 경기도지사가) 친문의 빅마우스 황씨를 내세워 그의 공격적이고 무례한 이낙연 공격으로 친문지지층을 이 지사 쪽으로 견인해내는 고도의 작전을 쓰고 있다"며 "이 지사의 정치적 술수, 놀랍고 무섭다"고 밝혔다.

한편 경기관광공사 사장 후보에 내정된 황씨는 오는 30일 경기도의회 인사청문회를 거쳐 임명 수순을 밟게 된다.

