[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트는 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘리니지2M’이 대만 양대 앱마켓 매출 1위를 기록했다고 19일 밝혔다.

18일(현지 시간) 오전 실시한 대규모 업데이트의 효과다. 엔씨는 이번 업데이트를 통해 ▲동일한 이름의 6개 서버 이용자들이 하나의 공간에서 경쟁하는 대규모 월드 던전 ‘베오라의 유적’ ▲오렌 지역의 상아탑 던전 2층 등 새로운 콘텐츠를 선보였다. 이도류, 창 클래스(직업)도 개선했다.

리니지2M은 지난 3월 24일부터 대만 서비스를 시작했다. 현지 서비스 명은 天堂2M(티엔탕2M)이다. 엔씨의 2분기 대만 매출은 리니지2M 출시로 전분기 대비 552% 성장하며 역대 최대 분기 매출을 달성했다.

리니지2M은 올해 북미와 유럽까지 서비스 지역을 확장할 계획이다.

