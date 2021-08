노스페이스, 커버낫 등 패션브랜드 러브콜 받는 효성티앤씨

효성티앤씨, 노스페이스·내셔널지오그래피·커버낫에 '리젠서울' 공급

[아시아경제 황윤주 기자] 효성티앤씨의 폐플라스틱 재활용 섬유 '리젠서울(regen®seoul)'이 최근 친환경 바람이 부는 국내 아웃도어 및 패션 브랜드로부터 러브콜을 받고 있다.

효성티앤씨는 7월부터 21FW(2021년 가을겨울) 제품용으로 노스페이스, 내셔널지오그래픽, 커버낫에 리젠서울을 공급한다. 세 브랜드는 8월~9월에 리젠서울이 적용된 친환경 관련 신상품을 출시 할 예정이다.

최근 젊은 층을 대상으로 하는 브랜드들이 리젠서울을 찾는 이유는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 친환경 ‘가치소비’ 트렌드에 맞추기 위해서인 것으로 풀이된다. 노스페이스, 내셔널지오그래픽, 커버낫 외에도 여러 패션브랜드들이 리젠서울 공급을 요청했다.

리젠서울은 금천구, 영등포구, 강남구 등 서울 곳곳에서 수거된 폐페트병을 재활용해 만든 섬유다.

효성티앤씨는 협업하는 브랜드들에게 섬유를 공급하는 것을 넘어서 MZ세대를 겨냥한 온·오프라인 홍보도 함께 한다. 인스타그램 계정(@hyosung_textiles)에 리젠서울로 만든 다양한 의류를 공유하며 소비자와 지속적으로 소통할 예정이다.

한편, 효성티앤씨는 리젠서울 외에도 제주도와 바다에서 수거한 폐페트병을 재활용해 만든 '리젠제주(regen®jeju)'와 '리젠오션(regen®ocean)' 등 다양한 지역의 플라스틱을 섬유로 재탄생시키고 있다.

