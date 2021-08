행안부, 지자체 21곳에 '소상공인 저금리 대출 사업' 국비지원

국비 6억원 투입, 코로나19 피해 소상공인 대상 저금리 대출 지원

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 코로나19로 인한 피해로 경제적 어려움을 겪고 있는 소상공인을 돕기 위해 21곳 지자체에 국비 6억 1500만 원을 신속 투입한다고 19일 밝혔다.

행안부는 지난 5월부터 8월까지 전국 지자체를 대상으로 지역소상공인 희망대출 지원사업을 공모하고 전문가 심사를 거쳐 전국 21개 지자체를 최종 선정했다.

이번 지역 소상공인 희망대출 지원사업은 광주광역시 광산구가 지난해 도입해 큰 호응을 얻은 ‘1% 희망대출’ 사례를 전국으로 확산한 것이다. 광주광역시 광산구는 2020년 6월부터 2021년 3월까지 총 4번에 걸쳐 648명 소상공인에게 47억 원을 지원한 바 있다.

지역 소상공인 희망대출 지원사업은 행안부와 지자체, 금융기관이 협력해 저신용·저소득 소상공인들을 대상으로 시중보다 0.5 ~ 1% 정도 낮은 금리로 생계형 자금을 지원하는 사업이다. 행안부가 운영자금을 지원하고 지자체가 지역 실정에 맞게 자격요건, 대출한도, 이자율, 상환방식 등을 결정해 연내 신속히 대출 자금을 지원한다.

행안부는 지자체와 협력해 최대한 많은 소상공인이 금융지원 혜택을 받을 수 있도록 소액대출 중심으로 지원할 방침이다. 행안부는 이번 지역 소상공인 희망대출 지원사업이 코로나19로 점포 운영 등에 어려움을 겪고 있지만 저신용 등으로 은행 문턱을 넘지 못해 이중고를 겪고 있는 지역 소상공인에게 실질적 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

전해철 장관은 “코로나19 장기화로 많은 소상공인들이 경영난을 겪고 있는 가운데 금융소외 계층 소상공인들이 이번 사업으로 경영안정에 도움이 될 것으로 기대한다”면서 “더욱 많은 소상공인들이 코로나19 경제위기를 조기에 극복하고 자립할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.

