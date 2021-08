中 정부, 위챗 등 43개 앱 대상 시정명령…빅테크 기업 압박

[아시아경제 김은별 기자] 중국 정부가 빅테크 기업들에 대한 압박 기조를 이어가고 있는 가운데, 이번에는 '중국판 카카오톡'으로 불리는 위챗 등 유명 앱들을 상대로 시정 명령을 내렸다.

중국 공업정보화부는 18일 홈페이지를 통해 위치 정보 및 이용자 연락처 위법 이용, 무분별한 팝업 광고 등의 문제가 있는 43개 앱을 대상으로 시정 명령을 내렸다고 밝혔다.

대상 앱은 위챗, 텐센트TV, 텐센트지도, 바이두 계열 온라인 동영상 서비스(OTT)인 아이치이, 트립닷컴, 서우후TV, 서우거우지도, 펑황뉴스, 쑤닝 등으로 다양한 업종에 걸쳐 있다.

이 중 위챗, 텐센트TV, 텐센트지도는 모두 텐센트의 중요 서비스다. 특히 위챗은 중국의 국민 메신저로, 월간 활성 이용자가 12억명이 넘는다. 위챗은 중국의 여러 인터넷 서비스와 연결돼 있다.

공업정보화부는 이달 25일까지 각 운영자가 문제를 완전히 바로잡지 못하면 법규에 따라 처분하겠다고 경고했다.

중국 공산당과 정부는 작년 10월 마윈 알리바바 창업자의 정부 공개 비판 직후부터 반독점, 금융 안정, 소비자 정보 보호 등 여러 명분을 앞세워 인터넷 기업을 향한 규제를 대폭 강화 중이다. 공업정보화부는 지난달 26일 향후 반년에 걸쳐 '인터넷 산업 전담 단속'에 들어간다고 발표했다.

지난달 30일에는 알리바바, 텐센트, 바이트댄스를 포함한 25개 핵심 인터넷 플랫폼 기업을 불러모아 각 기업 경영진이 책임을 지고 단속 리스트를 숙지해 잘못을 바로잡으라고 요구했다. 이런 가운데 중국 공산당과 정부는 지난 11일 발표한 5년 단위의 중장기 법제 로드맵 문건에서 반독점 관련 입법을 강화하겠다고 밝혀 반독점 등을 명분으로 한 빅테크 압박이 향후 수년간에 걸쳐 계속될 것임을 시사했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr