당국 "델타 변이 유행에 백신 1차접종 중증방지 효과 다소 떨어져"

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 델타 변이가 국내에서 4차 대유행을 주도하면서 백신 1차 접종했을 때 중증방지 효과가 다소 떨어진 것으로 나타났다.

박영준 중앙방역대책본부(방대본) 역학조사팀장은 18일 정례 브리핑에서 "델타 변이가 유행하지 않았을 때는 1차접종 중증방지 효과를 80∼90% 정도 기대했다"며 "델타 변이 유행 상황에서는 1차접종 효과는 이보다 조금 낮을 것으로 예상한다"고 밝혔다.

중증방지 효과가 어느 정도 떨어졌는지 수치는 구체적으로 공개하지 않았다.

델타 변이가 국내에서 우세종이 된 상황에서 위중증 환자는 50대에서 가장 많은 것으로 조사됐다.

이날 0시 기준 50∼59세 위중증 환자는 149명으로 전체 환자(366명)의 40.71%를 차지했다. 60대(73명·19.95%)와 70대(49명·13.39%), 80대(16명·4.37%) 등이 뒤를 이었다.

1차 접종률은 60대와 70대가 높았다. 16일 기준 60대와 70대 백신 1차 접종률은 각각 90.3%와 91.1%였다. 80세 이상 1차 접종률도 81.4%로 집계했다.

위중증 환자 비율이 높은 50대의 1차 접종률은 47%에 그쳤다. 델타 변이가 확산하면서 백신 접종의 중증 방지 효과는 다소 떨어지지만, 위중증을 막으려면 백신 접종률을 높여야한다는 뜻이다.

박 팀장은 "외국 자료를 보면 1차 접종만으로도 중증 예방 효과를 기대할 수 있다"며 "국내에서 위중증 환자 가운데 90% 이상 접종력이 없다"고 설명했다.

