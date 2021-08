[아시아경제(평택)=이영규 기자] 이상규 경기도 소방재난본부장이 18일 평택 소재 코로나19 백신 저장시설을 찾아 화재 안전관리 실태 등을 점검했다.

이 본부장은 이날 냉동 창고, 방재실 등의 화재 위험 요인들을 살펴본 뒤 관계자 및 현장 배치 소방대원들에게 만일의 사태에 신속하게 대응할 수 있도록 최선을 다해 달라고 당부했다.

경기소방본부는 코로나19 백신 저장시설의 화재 안전을 위해 소방인력 및 장비를 근접 배치해 매일 예찰 활동을 하고 있다.

특히 화재 등 사고 발생에 대비해 지자체, 경찰 등 14개 유관기관과 비상연락망을 구축하고, 월 1회 현장 대응훈련을 실시하고 있다.

이 본부장은 "집단 면역 형성을 위해서는 백신의 안전한 보관이 절실하다"며 "국민의 안전과 생명이 직결된 백신 저장시실에 대해 안전 대책 마련은 무엇보다 중요하다"고 재차 강조했다.

