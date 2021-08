광양제철소, 고로 'Clean 안전밸브' 배출 시험가동 성공

‘Clean 안전밸브’ 신설을 통해 배출물질 저감 실현

‘22년 상반기 모든 고로 설치 완료



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 포스코 광양제철소(소장 김지용)가 18일 친환경 제철소 구축을 위한 1고로 ‘Clean 안전밸브’를 신설하고 시험가동에 성공했다고 18일 밝혔다.

‘Clean 안전밸브’ 는 고로 휴풍시 내부 가스를 집진장치를 통과하여 대기로 배출하는 장치로 이번 설비 개선은 그룹사인 포스코건설과 제선부, 설비투자그룹 등 유관부서가 함께 협력하여 폭발 위험 등에 대한 종합적인 안전 Risk를 약 7개월여간 검토하여 진행됐다.

또한 환경개선뿐만 아니라 작업자의 안전성을 높이기 위해 밸브 작동을 원격으로 조작할 수 있도록 시스템을 구성했다.

‘Clean 안전밸브’의 가동이 정상화되면 최대 90~95% 이상 배출물질이 저감되어 배출가스 불투명도가 개선 될 것으로 기대된다.

광양제철소는 100억 원 이상을 투자하여 이번 1고로를 시작으로 '22년 2월까지 2, 3, 5고로에 추가 신설을 완료할 예정이며, 4고로의 경우 '22년 상반기 개수공사시 도입을 통해 전 고로에 설치할 계획이다.

광양제철소 관계자는 “친환경 제철소 구축을 목표로 대기오염물질을 줄이기 위한 환경설비 개선을 지속적으로 진행하고 있다.”며 “ 앞으로도 광양제철소는 지속 가능한 성장을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr