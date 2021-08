라온피플 “AI 의료 및 교통분야 신설법인 출범, 기업 경쟁력 높인다”

[아시아경제 유현석 기자] ?? 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 22,150 전일대비 1,300 등락률 -5.54% 거래량 163,692 전일가 23,450 2021.08.18 14:27 장중(20분지연) 관련기사 라온피플, 22억원 규모 AI 교통솔루션 공급…"지능형교통체계 구축"라온피플, 25억원 규모 ‘식물 병 유발 AI 데이터 구축’ 정부사업 참여라온피플 ‘군사용 모듈화 영상취득 장치’ 등 기술특허 3건 취득 close 이 인공지능(AI) 비전검사 등 주력사업에 집중하고 경쟁력 강화를 위해 사업구조를 재편한다.

AI 전문기업 라온피플은 주력사업인 산업용 AI 비전검사 사업에 집중하고, 경쟁력 강화를 위해 AI 의료 및 교통 등 2개 사업의 물적 분할을 통해 신설법인을 출범한다고 18일 밝혔다.

신설법인 라온메디(가칭)에서는 AI 솔루션이 적용된 의료기기 개발 및 제조 등 AI 덴탈과 의료관련 사업 일체를 진행하게 된다. 라온로드(가칭)에서는 지능형 교통시스템 소프트웨어 개발 및 공급 그리고 AI 자율주행 인프라 개발, 인공지능 기반 소프트웨어 등 AI 교통분야 관련 사업을 전담한다.

라온피플 관계자는 “AI 솔루션이 산업뿐만 아니라 일상생활 곳곳에 활용되고 정부가 주관하는 다양한 사업에 참여하면서 연구개발분야의 경쟁력 강화 및 효율적인 관리를 위한 전문법인을 신설하게 됐다”며 “매출과 사업이 확대될 것으로 예상되는 올해 매출이 발생하는 사업과 성장성 높은 사업을 분할해 경영하면서 각각의 주력사업에 집중하고 외부 투자유치에도 효율적으로 대응할 수 있도록 운영해 나갈 것”이라고 설명했다.

그는 “라온피플은 산업용 AI 비전검사 등 매출이 발생하는 주력사업에 집중하고, 신설법인에서는 의료, 교통 등 라이프 분야에 대한 의사결정과 신속한 대응 등 전문분야에 집중함으로써 각각의 분야에서 코어 기능을 높이고 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

회사 측은 신설법인 설립으로 존속회사인 라온피플의 기업경쟁력 제고는 물론 독립 경영에 따른 신규사업의 효율성 증대, 선택과 집중에 따른 사업경쟁력 강화, 연구인력의 효율적 분배 및 합리적인 의사결정, 재무구조 개선 등 긍정적인 효과와 더불어 주주가치 또한 극대화 될 것으로 기대했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr