영광군, 만 60세 이상 ‘무료 치매진단검사’ 실시

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 만 60세 이상 군민을 대상으로 치매환자를 조기에 발견할 수 있는 맞춤형 치매통합관리 서비스 제공을 위해 신경과전문의를 협력의사로 위촉하고 치매예방관리에 나선다고 18일 밝혔다.

이번 치매진단검사는 군민 만 60세 이상 누구나 치매안심센터에서 개별인지기능 등의 1차 치매 진단검사를 하고 협력의사에 의한 2차 정밀치매진단검사를 무료로 실시한다.

검사 결과 치매가 의심되는 경우 협약병원인 관내 2개 병원(영광종합병원, 영광기독병원)에서 혈액검사, CT및 MRI 등 감별검사도 실시한다.

발생되는 비용은 기준중위소득 120% 이하 자에게는 검진비용 전체를 지원하고, 치매진단을 받은 환자와 가족들에게 치매치료비 지원, 치매환자 돌봄 재활지원, 맞춤형사례관리, 인지강화교실, 치매환자 가족을 위한 자조모임 등 서비스도 제공한다.

보건소 관계자는 “치매는 조기발견에 의해 치료할 경우 중증 상태로의 진행을 억제하거나 증상을 개선 할 수 있다”며 “만 60세 이상은 치매 안심센터를 방문해 치매선별검사를 받길 당부드린다”고 말했다.

한편 군은 지난 2019년 치매안심센터를 개소하고 1800여명의 치매환자를 등록 관리하고 있다.

어르신들이 편안한 분위기에서 치매검사를 받도록 상담실과 검진실, 교육실, 쉼터, 치매 카페 등도 운영하며 치매예방관리 교육과 조기검진도 활발히 진행하고 있다.

