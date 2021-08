[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층 식품 청과매장에서 모델이 제철을 맞은 무화과를 선보이고 있다. 무화과는 이달에서 오는 11월까지가 제철로 꽃이 과일 안에 감추어져 있는 것이 특징이다. 한입 물으면 달콤하고 부드러운 식감이 일품으로 남녀노소 누구에게나 인기가 좋다. 롯데백화점 광주점은 전남도 영암산 무화과 1박스를 1만4500원에 판매한다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr