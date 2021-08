KB국민은행, 반려동물 정보 등록하면 고양이 화장실 등 경품 제공

KB스타뱅킹에 반려동물 정보 등록 화면 신설

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 10월 29일까지 반려동물 정보를 KB스타뱅킹에 등록한 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

KB국민은행은 반려동물의 종류, 품종, 생일, 몸무게 등의 정보를 등록할 수 있는 ‘반려동물 정보 등록 화면’을 금융권 최초로 KB스타뱅킹 내에 신설했다. 이를 통해 반려가구에 금융정보를 제공할 예정이며 양육에 필요한 비금융 서비스에도 정보 제공 범위를 확대해 나갈 예정이다.

KB스타뱅킹을 통해 반려동물 정보를 등록한 고객을 대상으로 경품을 증정하는 이벤트도 실시한다. 총 3460명에게 추첨을 통해 ▲반려견을 키우는 고객에게는 평생 잊지 못할 추억을 만들 수 있도록 제주도 여행 전용 전세기 이용권 및 숙박권 ▲반려묘를 키우는 고객에게는 자동 화장실, 캣타워 등을 제공한다.

또한 이벤트 기간 내 반려동물 정보 등록 건수에 따라 KB국민은행은 동물보호센터에 소정의 금액을 기부한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지, KB스타뱅킹 이벤트존 등을 통해 확인할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “하이에어, 소노펫클럽앤리조트, 우리와주식회사, 어바웃펫, 어나더베이비 등 반려동물 업체와 함께 반려인 니즈 분석을 통해 이번 이벤트를 마련했다”며, “앞으로도 반려인의 관심사를 반영해 양질의 상품과 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

