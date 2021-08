이글벳, 상반기 영업이익 32억원…전년比 130% ↑

[아시아경제 유현석 기자] 이글벳 이글벳 044960 | 코스닥 증권정보 현재가 8,740 전일대비 90 등락률 +1.04% 거래량 117,173 전일가 8,650 2021.08.18 10:30 장중(20분지연) 관련기사 이글벳, 지난해 영업이익 35억…전년比 84%상승[클릭 e종목]"이글벳, '코로나 블루'로 반려동물 시장 성장"【시선집중】 여의도 증권맨들이 추천하는 다음주 상승 예상 종목 'TOP3' close 은 올해 상반기 영업이익 32억원을 기록하며 전년 동기 대비 130% 상승했다고 18일 밝혔다. 당기순이익은 32억원으로 158% 증가했다. 매출액은 202억원이다. 2분기 영업이익과 당기순이익은 18억원, 19억원으로 각각 125%, 289% 대폭 상승했다. 매출액은 103억원이다.

이글벳의 호실적은 반려동물 사업부분 성장과 내수용 동물약품 공급량이 증가한 결과이다. 반려동물 사업부의 매출향상이 뚜렷하다. 매출은 전년대비 14% 늘어났으며, 신축공장의 감가상각비가 일부 종료되면서 제품 원가가 개선되어 수익성이 향상됐다.

회사는 반려동물용 수입 사료 이 외에도 반려동물용 의약품 시장에 대한 공략을 강화하기 위해 제품 포트폴리오 확대와 유통라인 추가 확보를 통해 경제동물 의약품 시장의 한계를 극복하고 새로운 성장동력으로 기반을 구축하고 있다.

이글벳 관계자는 “호실적을 기록한 상반기였고 반려동물 시장이 점점 성장하는 만큼 하반기에 괄목할만한 실적 성장이 기대된다”며 “반려동물 사업부뿐만 아니라 국내외 다양한 제약업체들과 추가적인 CMO계약을 추진하여 동물의약품 사업부의 새로운 성장동력으로 확보할 계획이다”라고 말했다.

