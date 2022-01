이글벳, 반려동물 신장 영양제 ‘아미나바스트’ 출시

[아시아경제 유현석 기자] 동물의약품 제조, 판매 및 프리미엄 사료 공급 전문기업 이글벳 이글벳 044960 | 코스닥 증권정보 현재가 7,170 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,280 2022.01.19 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 이글벳, 신규 CI·BI 공개…"글로벌 동물의약품 기업으로 도약"이글벳, 3Q누적 영업益 39억…전년比 66%↑이글벳, 지난해 영업이익 35억…전년比 84%상승 close 은 동물병원 전용 제품인 아미노산 신장 영양제 ‘아미나바스트(AminAvast®)’를 출시했다고 19일 밝혔다.

이번에 출시한 ‘아미나바스트’는 신장 영양 보조제로써 신장 기능 유지를 통해 반려동물들의 건강 관리를 돕는 기능성 영양제다.

반려동물에게 흔히 발생하는 질환인 만성신장 질환 등 비뇨기 질환은 반려동물의 주요 사망 원인 중 하나로 꼽힌다. 특히 노령 고양이가 1위다. 발견 시 완치가 어려워 평생 건강을 위협하는 지병이 되기도 해, 사전 예방과 꾸준한 관리가 중요하다.

‘아니마바스트’는 아미노산과 펩타이드가 함유된 특허 성분인 ‘AB070597’을 함유하였으며 모든 단계의 CKD(만성신장 질환) 적용이 가능하다. ‘아니마바스트’는 캡슐 형태로 4.5kg 이하의 동물들에겐 하루 2회 1캡슐씩, 4.5kg 이상의 동물들에게는 하루 2회 2캡슐씩 급여를 권장한다. 캡슐로 급여하기 어려운 상황이라면 캡슐을 분리해서 내용물을 음식에 넣어 보다 쉽게 급여할 수 있다.

이글벳 관계자는 “신장질환은 조기에 발견하면 영양제로도 충분히 관리가 가능하므로 더 효율적”이라며 “현재 ‘아니마바스트’를 유통하고 있는 동물병원에서의 반응이 좋아 앞으로가 더 기대된다”라고 말했다.

한편, 이글벳은 국내 동물약품 업체 중 유일한 ‘EU-GMP 인증’을 받은 업체로서 호주 Abbey사, Randlab사에 주사제를 공급하고 있다. 현재 핀란드 오리온사와도 이버맥틴 주사제 공급계약을 맺고 막바지 작업에 진행 중에 있다. 또한 회사는 지난 13일 한국 수의사들을 대상으로 웨비나를 개최하는 등 앞으로 경제 동물과 반려동물 모두를 아우르는 ‘토탈 애니멀 헬스케어 컴퍼니’로서 국내외에 적극적으로 진출할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr