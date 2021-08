오디오테크니카, 초경량 무선 헤드폰 'ATH-S220BT' 출시… 7만9000원

[아시아경제 구은모 기자] 오디오테크니카가 신규 초경량 무선 헤드폰 ‘ATH-S220BT’를 국내 출시했다고 18일 밝혔다.

ATH-S220BT는 180g의 무게와 다양한 머리 모양에 맞춰 설계된 릴렉스핏 디자인으로 가볍고 편안한 착용감이 특징이다. 최대 60시간 재생 가능하고, 10분 충전으로 3.5시간 재생 가능한 급속 충전 기능도 갖췄다.

특히 이번 신제품은 저지연(로우 레이턴시) 모드가 탑재돼 스마트폰이나 태블릿PC 등에서 게임이나 동영상 콘텐츠 재생 시 헤드폰에 전송되는 사운드 딜레이를 최소화해 몰입도 높은 사운드를 즐길 수 있다. 또한 2개 기기를 동시에 연결하는 ‘멀티포인트 페어링’ 기능과 구글 ‘패스트 페어(Fast Pair)’ 기능 지원으로 간편하게 연결해 사용 가능하다.

아울러 40mm 드라이버가 탑재돼 어떠한 콘텐츠에서도 섬세하고 풍부한 사운드를 재생하며, 얇고 밀폐도가 높은 이어패드를 채용해 효과적으로 사운드 누출을 감소시켜 사운드에 집중할 수 있는 환경을 구현했다.

오디오테크니카 관계자는 “ATH-S220BT 무선 헤드폰은 일상에서 다양한 콘텐츠를 즐기는 MZ 세대 라이프스타일에 맞춰 가볍고 편안한 착용감과 강력한 배터리 성능, 다양한 사용자 편의 기능을 갖춘 제품”이라며 “합리적인 가격에 오디오테크니카만의 사운드, 미니멀한 디자인까지 갖춰 일상에서 편리하게 사용 가능한 데일리 헤드폰”이라고 설명했다.

이번 신제품은 블랙, 화이트, 네이비베이지 3가지 색상으로 출시되며 가격은 7만9000원이다.

