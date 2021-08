부릉 "당일·새벽배송, 네이버에서 실시간 조회 가능"

실시간 물류 모니터링 기능 강화

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 국내 최대 포털 사이트 네이버를 통해 실시간 배송 조회 서비스를 시행 중이라고 18일 밝혔다.

네이버 검색창에 부릉으로 조회 후 고객사에서 제공하는 송장번호를 입력하면 배송 물품의 위치 정보 등 상품이 최종 고객에게 전달되는 실시간 물류 프로세스에 대한 확인이 가능하다. 해당 서비스는 당일배송과 새벽배송 서비스 영역에서 제공한다.

향후 메쉬코리아는 다양한 플랫폼 내에서 기업 간 거래(B2B) 고객사와 소비자를 대상으로 배송의 영역을 넘어 재고와 반품 등 유통과 물류의 모든 영역에 있어 실시간 데이터 추적 기능의 편의성을 추가 확대해 나간다는 방침이다. 이를 통해 특히 고객사의 경우 운영비를 줄여 비즈니스 본연의 가치에 집중하도록 적극적으로 지원하겠다는 구상이다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "고객사와 최종 소비자에게 꾸준하고 높은 배송의 퀄리티를 담보할 수 있는 경쟁력에는 시간적인 요소뿐 아니라 물류의 전 과정을 실시간 모니터링 할 수 있는 IT 역량의 비중이 점차 커지고 있다"며 "부릉은 빅데이터, 인공지능 등 IT 경쟁력이 응집된 시스템을 통해 예측물류, 예측제조 등 고객사의 중요 의사결정을 실시간으로 돕고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr