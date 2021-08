서울시, 신한카드·산림조합과 공릉동 훼손 녹지 '걷고 싶은 숲'으로 바꾼다

11월 조성 완료 목표

훼손 녹지에 수목 식재, 산책로 조성…미세먼지·탄소저감도

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 신한카드, 산림조합중앙회와 함께 노원구 공릉동 소재 훼손된 녹지 공간(860㎡)을 ‘걷고 싶은 숲’으로 탈바꿈 시킨다. 불법 경작으로 녹지가 훼손돼 시민이 접근하기 어려웠던 공간에 나무를 심고 산책로를 만들어 지역 주민들이 언제든 휴식을 즐길 수 있도록 조성할 계획이다.

18일 서울시는 ‘걷고 싶은 숲 만들기’를 위한 업무협약을 신한카드, 산림조합중앙회와 지난 9일 체결하고 협약에 따라 기본방향 제시, 관계기관 협의 등 행정업무를 지원한다고 밝혔다. 신한카드와 산림조합은 11일 조성 완료를 목표로 재정지원, 설계, 공사시행 등을 추진한다.

서울시는 그간 기업의 사회공헌활동과 연계한 다양한 도시녹화사업을 추진해왔다. 이번 협력도 그 연장선상에서 추진된다. 지난 8년 간 197개 기업과 함께 녹화사업을 실시하며 175억 원에 달하는 민간자본을 유치, 서울 곳곳에 도시 숲 등을 조성했다.

유영봉 서울시 푸른도시국장은 “도시환경을 개선하려는 서울시의 취지에 공감한 기업들이 사회공헌활동을 통해 도시숲 등 조성에 참여해 의미가 크다”며 “앞으로도 뜻있는 기업과 함께 쾌적한 생활환경을 만들어 지역주민의 삶의 질을 높일 수 있도록 다양한 도시녹화사업을 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.

