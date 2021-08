경기교육청, 내년 운영하는 '제2캠퍼스' 비전토론회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 19일 학생과 함께 만들어가는 제2캠퍼스 비전 만들기를 주제로 학생 공감 2차 토론회를 개최한다.

제2캠퍼스는 기존 고정된 공간과 프로그램에서 벗어나 또 다른 캠퍼스에 학생들이 5박 6일간 머물면서 정규수업은 온라인으로 하고, 그 외 시간은 학생들이 프로그램을 직접 계획하고 운영해 자율교육을 실현하는 공간이다.

이번 토론회는 1차 토론회에서 모은 학생 의견을 바탕으로 내년부터 운영될 제2캠퍼스에 대한 깊이 있고 다양한 생각을 공유하고 비전을 함께 만들어가기 위해 기획됐다.

토론회에는 지역을 대표하는 초중고 학생 100명이 실시간 온라인으로 참여해 진행한다. 또 전문가, 도의원, 교원, 대학생도 함께해 다채로운 의견을 공유한다.

토론 주제는 ▲제2캠퍼스의 비전과 바람 ▲미래사회와 미래교육 ▲우리들의 프로젝트 도전과 성장 이야기 등이다.

강원하 경기교육청 융합교육정책과장은 "이번 토론회는 제2캠퍼스 비전을 함께 공유하고 협력해 만들어가는 자리"라며 "지속적인 협의와 협력을 통해 제2캠퍼스를 준비하고 학생 성장을 지원하기 위해 노력하겠다"고 강조했다.

