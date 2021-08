[클릭 e종목]"농심, 2Q 실적이 바닥…역사적 하단 주가"

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 농심에 대해 연간 실적이 2분기를 바닥으로 가파른 개선세가 전망되며 주식 가격이 역사적 밴드 하단에 있어 매력적인 밸류에이션이라고 18일 밝혔다.

농심은 2분기 연결 매출액과 영업이익이 6479억원과 173억원으로 전년동기대비 각각 3%와 58.3% 감소하며 시장 기대치를 소폭 밑돌았다. 역기저와 원가 부담이 가중되며 예견된 부진이라는 평가다.

국내외 라면 총매출액은 전년동기대비 4.6% 감소했는데 국내가 7.3% 줄어든 반면 수출은 8.3% 증가했다. 이 기간 국내 라면 총수요는 8% 줄었지만 농심의 시장점유율(금액기준)은 54.8%로 전년대비 0.4%포인트 확대됐다.

스낵 매출의 경우 지난해 높은 베이스로 인해 전년대비 6.4% 줄었는데 해외법인 합산매출은 2.8% 증가했다. 미국이 19.2% 고성장했지만, 중국은 23.5% 감소했다.

올해 3분기 연결 영업이익은 9.6% 감소할 것으로 예상되지만 4분기부터 11.6% 성장할 것으로 전망된다. 이르면 9월부터 라면 가격 인상 효과가 반영되기 시작해 전년대비 가파른 손익 개선세가 기대되며, 국내 라면가격 인상에 따라 하반기 수출 판가도 조정될 것이라는 관측이다.

심은주 하나금융투자 연구원은 "2분기는 지난해 역기저 영향이 크지만 중국 내수 부진도 판매에 부정적 영향을 미친 것으로 판단된다"면서 "중국 법인 판가 6% 인상을 가정할 때 기존 추정치 대비 연결 영업이익은 60억원 안팎의 증가효과를 기대할수 있다"고 전했다. 중국 법인의 마지막 판가 인상 시점은 2017년 8월이다.

