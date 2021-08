서울시 '디딜자리 날개를 달다, 일자리 포럼' 개최…일자리 문제 해결방안 모색

서울형 뉴딜일자리 사업을 통한 공익활동 활성화에 대한 성과 공유

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 공익활동 일자리 확충을 위한 ‘디딜자리 날개를 달다, 일자리 포럼’을 20일 비대면으로 개최한다고 18일 밝혔다.

지난 1월부터 시작된 서울형 뉴딜일자리 ‘공익활동 디딜자리 인턴십’사업의 일환으로 개최되는 이번 포럼은 일자리 문제 해결 방안을 모색한다.

2개의 세션으로 진행되는 이번 포럼에서 첫 번째 세션에서는 공익활동 일자리의 현재를 서울형 뉴딜일자리 ‘공익활동 디딜자리 인턴십’ 사업을 중심으로 논의가 전개된다. 공익활동 뉴딜일자리 사업현황 및 이슈에 대한 발제를 시작으로 ‘공익활동 디딜자리 인턴십’이 만들어주는 새로운 기회에 대해 협력사업장과 참여자의 입장을 듣는다.

두 번째 세션에서는 ‘공익활동, 일자리 문제의 미래를 그리다’는 주제로 공익활동과 관련된 일자리 정책의 방향성을 중심으로 논의가 전개된다. 공익활동이 어떻게 진화하고 있는 지에 대한 발제를 중심으로 정책적으로 벤치마킹할 수 있는 사례공유와 공익활동 일자리와 활성화를 위해 정책적 주안점이 무엇인지에 대해 논의한다.

이번 포럼은 공익활동 일자리에 관심이 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다.

