카페24, 빅데이터를 알면 매출이 보인다

190만개 쇼핑몰 기반

클릭률·비용 등 분석

효율성 높인 전략 제공

[아시아경제 임춘한 기자] 160조원 온라인 쇼핑 시대다. 이제 온라인 비즈니스는 선택이 아닌 필수가 됐다. 확대일로 온라인시장에서 두각을 드러내는 성공 쇼핑몰들도 속속 등장하고 있다. 이들의 공통점은 성장 비결로 ‘빅데이터’를 꼽는다는 데 있다. 성공 쇼핑몰들의 빅데이터 마케팅 노하우를 들어본다.

18일 체계적으로 빅데이터를 활용하고자 하는 쇼핑몰 운영자들이 늘어나면서 카페24 마케팅센터가 주목받고 있다. 카페24 마케팅센터는 온라인 쇼핑몰에서도 쉽게 빅데이터 마케팅을 펼칠 수 있도록 시스템을 갖췄다. 190만개 온라인 쇼핑몰의 방대한 빅데이터를 기반으로 한 체계적인 마케팅 솔루션을 제공한다.

카페24 마케팅센터의 특징은 쇼핑몰 데이터와 광고 데이터를 동시에 분석한다는 점이다. 쇼핑몰 데이터를 통해 매출, 방문자, 객단가, 전환율, 회원가입률 등을 바탕으로 비교 분석하고 광고 데이터에서는 광고 규모를 비롯한 클릭률, 전환당 비용 등을 분석 후 마케팅에 반영해 구매전환율을 높이고 비용은 낮춘다.

카페24 마케팅센터와 빅데이터 광고마케팅으로 성공하는 쇼핑몰 사례도 지속 이어지고 있다. 패션 기업 A사는 e커머스에 대한 경험이 전무했지만 빅데이터를 통해 언제, 어떤 아이템을 팔아야 하는지 마케팅 전략을 수립할 수 있었다. 현재는 전체 매출의 40% 이상을 온라인에서 올리고 있다. 패션의류 쇼핑몰 B사는 빅데이터를 통해 코로나19 이후 아동복시장이 21% 성장했다는 데 주목했다. 이 같은 데이터를 토대로 아동 잠옷을 신규 출시했고, 매출 상승을 견인하고 있다. 여성 패션 쇼핑몰 C사는 비교적 매출이 저조한 여름 시즌에 겨울 아우터가 잘 팔린다는 빅데이터를 참고해 역시즌 마케팅을 펼쳐 매출이 크게 늘었다.

이지현 카페24 마케팅센터 팀장은 "빅데이터는 정교한 시장 분석, 쇼핑몰의 컨디션에 대한 객관적 진단을 바탕으로 효율이 높은 마케팅 전략을 알려주는 바로미터"라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr