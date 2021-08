美 안보보좌관 "한국·대만, 아프간과 상황 달라"

설리번 보좌관, 바이든 "미국 국익 없는 곳에 미군 희생 안시킨다" 발언 해명

한국·유럽·대만 방어 의지 피력

"바이든, 곧 동맹 정상과 아프간 상황 논의 할 것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 조 바이든 대통령이 한국이나 유럽에 주둔한 미군을 감축할 의향이 없다고 말했다. 중국의 위협에 직면한 대만을 포기하지 않는다는 입장도 강조했다.

설리번 보좌관은 17일(현지시간) 백악관 정례 브리핑에서 바이든 대통령이 전날 '미국의 국익이 없는 곳에서 미군을 희생시키지 않겠다'라고 말한 것이 한국도 포함하는지에 관한 질문에 "대통령은 그가 반복적으로 말해온 것처럼 한국이나 유럽으로부터 우리 군대를 감축할 의향을 갖고 있지 않다"라고 말했다.

그는 이어 한국과 유럽은 내전이 아닌 시기에도 외부의 적에 대항해 동맹을 보호하기 위해 오랫동안 미군의 주둔을 유지해 왔던 곳이라면서 미국이 아프간에서 주둔한 것과는 근본적으로 다른 상황이라고 밝혔다.

설리번 보좌관은 아프간 상황이 대만에도 적용될 수 있는지에 대한 질문에도 "대만의 상황은 아프간과는 완전히 다른 문제다"라면서 "동맹과 파트너 국가에 대한 약속은 침해할 수 없다고 믿는다"라고 말했다.

설리번 보좌관은 바이든 대통령이 아프간 상황에 대해 동맹국 지도자와 대화하지 않았다고 설명했다.

젠 사키 백악관 대변인은 "바이든 대통령이 가까운 시일 안에 각국 정상에 전화를 걸 것으로 예상한다"라고 말했다.

설리번 보좌관은 바이든 대통령이 휴가지에서 아프간 정부 붕괴를 지켜본 데 대한 비판에 대해서는 "대통령은 주말 내내 업무에 임했다"라며 옹호했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr