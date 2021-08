관악농협, 상호금융 예수금 2조5000억원 달성

[아시아경제 이관주 기자] 농협 서울지역본부(본부장 이대엽)는 17일 관악농협(조합장 박준식)에서 상호금융 예수금 2조5000억원 달성탑 전달식을 개최했다.

관악농협은 2018년 2월 상호금융 예수금 2조원을 돌파한 후 3년 6개월 만에 2조5000억원을 달성하며 성장세를 거듭하고 있다.

이대엽 농협 서울지역본부장은 "코로나19와 저성장·저금리 기조 장기화 등 사업추진에 어려움이 많은 상황에서 전 임직원의 노력으로 이루어낸 값진 성과"라고 치하했다.

박준식 관악농협 조합장은 "어려운 경영여건 속에서도 조합원, 고객, 직원 모두가 한마음으로 얻어낸 성과"라며 "앞으로도 도시와 농촌이 함께하는 100년 농협 구현에 최선을 다하겠다"고 말했다.

관악농협은 농산물백화점에서 매년 우리쌀 팔아주기 운동, 팔도 우수 농특산물 대축제 행사 등을 진행하는 한편, 올해 96억원의 출하선급금을 어려운 산지 농축협에 지원하는 등 도농 상생 실천에 앞장서고 있다.

