함평군, 4차 산업혁명 발맞춰 중장기 미래비전 정립 나서

군민과 함께 새로운 미래비전·전략사업 발굴 구상…‘2030 청사진’ 제시

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 정부 정책환경 변화에 선제적·능동적으로 대응하는 중장기 미래비전 정립에 나서 주목된다.

전남 함평군은 ‘함평 비전 2030 중장기 종합발전계획 수립 연구 용역 착수보고회’가 지난 12일 군청 소회의실에서 열렸다고 17일 밝혔다.

함평군이 광주전남연구원에 의뢰한 이번 용역은 ‘제5차 국토종합계획(2020~2040)’과 ‘제4차 전라남도 종합계획’ 등 상위계획과 연계, 함평군의 미래 비전을 설정하고 분야별 전략산업을 발굴하는 데 중점을 뒀다.

특히 ▲생애주기별 맞춤형 서비스로 군민이 행복한 함평 ▲미래 성장동력 산업 발굴 및 기업 유치로 부자 되는 함평 ▲융복합 생명산업 육성으로 풍요로운 함평 ▲과거와 미래가 공존하는 역사와 문화를 품은 함평 등 4개 목표로 추진된다.

이날 용역 착수보고회에는 이상익 군수와 실과소장 등이 참석해 오는 2030년까지 함평 군정의 기본구상과 권역별·부문별 개발계획 및 로드맵에 대한 과업 수행계획을 살펴보고, 분야별 발전방안에 대해 연구진과 다양한 의견을 교환했다.

연구원 측은 보고회를 시작으로 담당 부서별 간담회, 주민간담회, 중간보고회, 전문가 자문회의, 최종보고회를 통해 함평군 여건과 세부 업무 간 상호 연계성을 다각적으로 검토하는 등 차례대로 과업을 추진하게 된다.

이를 통해 분야별 발전전략의 핵심 사업을 종합적으로 연계한 20대 전략 사업을 발굴할 계획이며, 향후 군정 운영의 지침서로 활용할 예정이다.

이상익 군수는 “‘함평 비전 2030 중장기 종합발전계획’은 군민이 공감하고 급변하는 행정환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 계획을 수립하겠다”며 “다양한 의견 수렴 절차를 거쳐 함평의 미래 청사진이 제시되는 완벽한 결과물이 만들어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

