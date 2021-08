[아시아경제 문혜원 기자] 현대그린푸드는 오는 25일까지 케어푸드 전문 브랜드 ‘그리팅(Greating)’의 전용 온라인몰인 ‘그리팅몰’에서 ‘그리팅 밤 도깨비 야시장 기획전’을 진행한다고 17일 밝혔다.

행사 기간에 분식, 안주, 이색 음식 등 그리팅의 주요 메뉴를 최초 판매가 대비 30% 저렴한 가격에 선보인다. 대표 상품은 옛날 떡볶이(4480원), 매콤 로제 찜닭(1만4800원), 상하이 두부 면 볶음(9200원) 등 이다.

현대그린푸드 관계자는 “인기 있는 야식 메뉴를 집에서 합리적인 가격에 맛볼 수 있는 기회”라며 “앞으로도 다양한 기획전을 지속적으로 진행할 계획”이라고 말했다.

