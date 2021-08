[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원상공회의소가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 일선에서 땀 흘리는 창원시 보건 인력의 노고에 대한 감사의 마음을 전했다.

구자천 창원상공회의소 회장은 17일 오전 11시, 창원시청 접견실을 찾아 허성무 시장에게 1000만원 상당의 후원품을 전달했다.

물품은 세탁기, 건조기와 같은 창원보건소, 마산보건소, 진해보건소의 보건 인력들의 위생, 편의 등에 필요한 물품들이다.

구 회장은 "최근 창원지역의 감염자 급증과 무더위 속에서도 시민의 안전과 보건을 위해 고생하시는 의료진의 노고에 깊이 감사드린다"며 "코로나19 극복과 지역 경제의 회복을 위해 창원상의가 늘 함께하겠다"고 말했다.

