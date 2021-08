"국내 주요 대기업 글로벌 임직원, 3년 새 3만명 줄어"

[아시아경제 정현진 기자] 국내 주요 대기업 임직원 수가 최근 3년새 2만7000여명 감소한 것으로 나타났다.

17일 기업분석 전문 한국CXO연구소가 지속가능경영보고서 등을 제출한 국내 주요 대기업 100곳을 조사한 결과 이들 기업이 고용하고 있는 임직원은 지난해 기준 총 138만8408명이었다. 임직원 수는 2018년 141만5496명에서 2019년 139만7317명으로 1만8000여명 줄었고 지난해에는 9000여명 더 줄어든 것으로 나타났다.

주요 대기업 100곳의 임직원 10명 중 4명은 해외 사업장에서 고용된 것으로 나타났다. 지난해 전체 임직원 138만8000여명 중 63%가 국내 사업장 소속이었고, 나머지 37%는 아시아와 유럽, 미주, 아프리카 등 해외 사업장 소속인 것으로 집계됐다. 임직원 수가 1만명이 넘는 기업은 100곳 중 30곳이었으며 이 중 고용 직원 수가 10만명 이상인 곳은 삼성전자와 현대자동차였다.

기업별 임직원 수는 삼성전자가 지난해 기준 26만7937명으로 가장 많았다. 이어 현대자동차(12만1403명), LG전자(7만5888명), 삼성디스플레이(7만2876명), LG디스플레이(6만3360명), 기아(5만1899명), SK하이닉스(3만6854명) 순이었다.

삼성전자의 경우 해외 사업장 인력은 2019년 18만5380명에서 지난해 16만1707명으로 약 2만3000여명 감소했지만, 국내 사업장 인력은 10만2059명에서 10만6330명으로 약 4300명 늘어난 것으로 집계됐다. 비중으로 보면 해외 사업장 인력이 60.4%, 국내 사업장 인력이 39.6%다. 삼성디스플레이(69.4%), 삼성전기(67.9%), 삼성SDI(61.7%) 등 다른 삼성 계열사들도 해외 사업장 인력의 비중이 국내 사업장보다 높았다.

반면 현대자동차는 전체 임직원 12만여명 중 7만2020명(59.3%)이 국내 사업장 소속으로 나타났다. 기아와 LG전자도 국내 사업장 소속 임직원 비중이 각각 67.7%, 52.4%로 절반 이상을 차지했다.

오일선 한국CXO연구소장은 "코로나19와 같은 팬데믹 상황을 장기적으로 겪으면서 국가 안전 시스템의 중요성이 부각된 만큼 향후 해외보다는 국내에 핵심 연구개발(R&D) 시설과 생산 기지 등을 더 많이 증설해 고용 창출과 유관 산업과 지역 발전에 좀더 유기적으로 기여하는 방안 등을 심도 깊게 모색할 가능성이 높아졌다"고 말했다.

