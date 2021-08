파미셀, 상반기 매출 259억ㆍ영업익 48억 ‘최대실적’

[아시아경제 박형수 기자] 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 17,750 전일대비 600 등락률 +3.50% 거래량 914,988 전일가 17,150 2021.08.17 12:36 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피 속에서 '카뱅 시총 11위'[특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등파미셀, 만성신장질환 동종 세포치료제 임상 1상 승인 close 은 상반기 매출액이 전년 동기대비 24% 증가한 259억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 48억원, 순이익은 41억원을 기록하며 역대 최고 실적을 올렸다.

케미컬사업부 상반기 매출이 전년 동기대비 29% 이상 성장하며 매출 성장세를 지속했다. 케미컬사업부의 상반기 매출은 253억원, 영업이익은 81억원을 기록하며 역대 최고 실적도 거뒀다. 품목별로는 원료의약품(뉴클레오시드, mPEG)의 매출이 111억원, 5G 관련 첨단소재의 매출이 75억원을 기록하며 케미컬사업부의 실적 성장을 이끌었다.

회사 관계자는 "올 상반기에는 고부가가치 제품인 원료의약품, 5G 관련 첨단소재 등 케미컬사업부의 모든 품목의 매출이 증가했다"며 "원료의약품의 경우 기존 고객사 수주가 지속해서 증가하고 있어 하반기에도 매출 증가세가 이어질 것으로 예상된다”고 말했다.

이어 “만성신장질환치료제 ‘셀그램-CKD’와 간경변치료제 등 진행 중인 임상시험도 케미컬사업부문의 지속성장으로 순조롭게 진행 될 예정”이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr