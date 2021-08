서울시의회 민주당 소속 의원 40명 "이재명 후보와 함께 하겠다"

[아시아경제 임철영 기자] 서울특별시의회 시의원 40명이 더불어민주당 대선주자 경선 후보인 이재명 경기도지사 지지를 선언했다.

17일 더불어민주당 경선 후보로 나선 이재명 경기지사의 열린캠프 서울본부에 따르면 신원철 시의원을 포함한 시의원들은 선언문을 통해 이재명의 정책은 선명하고 행정은 분명하다면서 자치분권시대의 변화와 혁신을 이끌 적임자인 이재명 후보와 함께 하겠다고 지지 의사를 밝혔다. 서울시의회는 현재 시의원 110명 중 100명이 민주당 소속이다.

이들 시의원들은 "이번 대통령선거는 대한민국의 대 전환기에 절실히 요구되는 엄중한 시대정신을 담대히 실천할 후보여야 한다"면서 "이 변화의 시기를 이끌어나갈 담대한 용기를 갖춘 후보가 이재명 후보이며 불합리한 관행을 타파하고 기득권에 맞서며 대한민국의 희망을 만들어 낼 수 있는 혁신의 지도자인 이재명 후보와 함께 하겠다"고 말했다.

이어 "사회가 급격히 다변화되면서 이제는 중앙정부 역할 못지않게 지역주민들의 삶을 세심하게 챙겨줄 지방정부의 역할이 중요해진 자치분권의 시대"라면서 "성남시장 8년, 경기지사 3년간 이재명 후보가 보여준 선명하고 분명한 시정과 도정은 함께하는 지방분권 시대의 든든한 동반자이기에 민주당소속 서울시의회 의원 40명은 이재명 후보를 지지한다"고 덧붙였다.

한편 열린캠프 서울경선본부는 이날 40명의 현역 서울시의회 의원의 지지선언을 시작으로 전직 서울시의원, 서울 25개구 구의원들의 지지선언 릴레이가 예정되어 있다고 밝혔다.

